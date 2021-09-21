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Россия призвала Украину прекратить гонения на журналистику

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
17 минут назад

Киеву необходимо прекратить гонения на независимую журналистику, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия призвала Украину прекратить гонения на журналистику
Фото: ТАССТАСС

«Мы призываем уполномоченные международные институты, включая представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ЮНЕСКО и другие профильные структуры, дать принципиальную оценку положению дел в указанной сфере на Украине и добиваться от Киева соблюдения обязательств в области защиты свободы слова и плюрализма мнений», – цитирует Захарову ТАСС.

Самим же украинским властям необходимо прекратить гонения на свободную и независимую украинскую журналистику, а также прекратить преследовать инакомыслие, добавила дипломат.

Так она прокомментировала ограничения в отношении украинских телеканалов «Наш-365», «Интер», «Первый независимый».

Ранее национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил о пятой за год внеплановой проверке телеканала «Интер» из-за показа фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также картины «Д'Артаньян и три мушкетера», где снялись внесенные в стране в черный список Никита Михалков и Михаил Боярский.

Политика,Михаил Боярский,Мария Захарова,Никита Михалков,ЮНЕСКО,МИД,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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