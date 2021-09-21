В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Захарова удивилась «всплывшей» теме с отравлением Скрипалей

Lenta.ru
47 минут назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась «всплывшей» теме с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году. По мнению дипломата, Лондон использует дело в качестве инструмента давления на Москву и подогревания антироссийских настроений. Ее слова прозвучали во время брифинга, трансляцию публикует RT.

Захарова удивилась «всплывшей» теме с отравлением Скрипалей
Фото: ТАССТАСС

Представитель МИД утверждает, что на это в том числе указывают отказы Лондона от совместного расследования с Москвой.

«Уж не знаю, почему эта тема сейчас всплыла, возможно, так готовят в Лондоне встречу их министра с российским коллегой [Сергеем Лавровым]. Сложно проанализировать, так, предложение», — добавила Захарова.

Ранее британская полиция обвинила третьего россиянина в отравлении Скрипалей. Им стал генерал ГРУ Денис Сергеев, который, предположительно, использовал псевдоним Сергей Федотов. Он командовал двумя другими сотрудниками ГРУ. Королевская прокуратура выдвинула против него те же обвинения, что и двум предыдущим подозреваемым, — покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химического оружия.

Сергей и Юлия Скрипаль, как утверждают британские власти, были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.

Политика,Юлия Скрипаль,Сергей Скрипаль,Денис Сергеев,Мария Захарова,Сергей Федотов,Сергей Лавров,ГРУ,МИД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители