РФ сочла недопустимыми высказывания Лондона о выборах в ГД

"В частности, Лондон не заинтересовали впервые примененная на федеральных выборах технология онлайн-голосования, а также меры по укреплению институтов гражданского контроля за выборами, включая наблюдение на участках, видеотрансляции, немедленную публикацию результатов по каждому участку. Вместо признания этих завоеваний гражданского общества мы видим в исполнении англичан бессмысленные заявления о "зажиме оппозиции" и организации голосования на "аннексированной территории Украины", - отметили в диппредставительстве.

"Лондон постоянно и без всяких доказательств обвиняет нас во вмешательстве в демократические процессы в Великобритании, а сам в открытую указывает, что и как делать гражданам и государственным институтам нашей страны, выставляя потом произвольные оценки. Россия была и будет выступать категорически против таких мессианских подходов. Мы не оспариваем легитимность британских выборных процедур и формируемых по их итогам органов власти. Но принимать "уроки демократии" от страны, чья избирательная система остается заложником средневековых традиций, мы также не намерены", - подчеркивается в заявлении.