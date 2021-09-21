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Советник-посланник посольства России вызван в МИД Британии

RT на русском
47 минут назад

Советник-посланник посольства России в Британии Иван Володин вызван в Министерство иностранных дел королевства для обсуждения инцидента в Солсбери. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

Советник посольства России вызван в МИД Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иван Алексеевич Володин уже отбыл в Форин Офис», — сказали там.

21 сентября британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери — Сергею Федотову.

На странице полиции в Twitter указывается, что Сергей Федотов — это псевдоним россиянина Дениса Сергеева, который якобы работает на российские спецслужбы.

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

В 2019 году Россия направила в британский МИД очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении Скрипалей.

Как отмечали в российском МИД, по данному делу так и не было предъявлено доказательств, а российской стороне не позволили встретиться с потерпевшим.

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что ситуация с отравлением Скрипаля была поводом для организации атаки на страну.

Политика,Сергей Скрипаль,Денис Сергеев,Иван Володин,Сергей Федотов,Владимир Путин,ГРУ,МИД,
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