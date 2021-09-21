В России рассказали об опасности потакания амбициям Киева

Украине не удастся достичь декларируемых целей в рамках саммита «Крымская платформа». Такое мнение о роли саммита по «возращению» Крыма в состав Украины высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

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По его словам, сам саммит был создан Вашингтоном для видимости поддержки антироссийской политики действующих украинских властей, которые возвеличивают нацистов и постоянно провоцируют Москву на военное столкновение. Однако, сказал Патрушев, никакой практичной составляющей в данной инициативе быть не может.

«Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились», — уточнил Патрушев обреченные на провал планы Украины.

Он указал на то, что потакание нереалистичным территориальным амбициям Киева несет потенциальную опасность для стабильного развития стран региона.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении России новых санкций.