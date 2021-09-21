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В Совбезе России спрогнозировали действия США и их союзников

Lenta.ru
34 минуты назад

Действия Соединенных Штатов и их союзников станут непредсказуемыми. Такой прогноз дал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

В Совбезе спрогнозировали действия США и их союзников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в настоящий момент США становится труднее «диктовать миру свою волю».

«Но это не значит, что они откажутся от подобной имперской стратегии», — уточнил Патрушев.

Их действия, предположительно, станут более агрессивными, чтобы отвлечь внимание «своих обществ от внутренних неурядиц за счет внешних авантюр». Такой тактики придерживались все разрушающие империи, начиная с Древнего Рима, заключил секретарь Совбеза России.

Ранее он заявил, что биологические лаборатории США, которые создаются по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек. Патрушев также добавил, что «Запад печется о правах человека», однако массово нарушает их.

Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,Аргументы и Факты,
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