В Совбезе спрогнозировали действия США и их союзников

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Он отметил, что в настоящий момент США становится труднее «диктовать миру свою волю».

«Но это не значит, что они откажутся от подобной имперской стратегии», — уточнил Патрушев.

Их действия, предположительно, станут более агрессивными, чтобы отвлечь внимание «своих обществ от внутренних неурядиц за счет внешних авантюр». Такой тактики придерживались все разрушающие империи, начиная с Древнего Рима, заключил секретарь Совбеза России.