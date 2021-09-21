В Турции оценили юридическую силу выборов в Крыму

В МИД Турции заявили, что выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, так как государство не признает присоединение полуострова к России.

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«Турция выступает в поддержку территориальной целостности Украины и не признает нелегальную аннексию Крыма. Соответственно, итоги выборов в Государственную думу РФ, которые также состоялись в Крыму с 17 по 19 сентября 2021 года, в той степени, в какой они относятся к Крыму, не имеют юридической силы для Турции», — уточняется в заявлении пресс-секретаря турецкого МИД Танжу Бильгича, размещенном на сайте ведомства.

Напомним, Крым стал российским регионом после организованного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя выразили мнение за вхождение в состав России. При этом некоторые страны, в том числе Соединенные Штаты и Украина, как и ранее, считают Крым украинской территорией, находящейся временно под оккупацией.

Российские власти неоднократно заявляли, что население Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным законодательством и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».