ЦИК объявил результаты выборов в Госдуму

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Отмечается, что обработано 100 процентов протоколов. Второе место на выборах получает КПРФ, у которой 18,93 процента. Тройку замыкает ЛДПР с 7,55 процента.

Также в пятерку попали «Справедливая Россия — за правду» (набрала 7,46 процента) и «Новые люди», которая получила 5,32 процент голосов избирателей.

В Госдуму нового созыва проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный электоральный барьер.

Как сообщалось, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс раскритиковал прошедшие выборы. По его словам, созданные условия на выборах не способствовали свободному и справедливому процессу. В частности, он привел законы об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», которые вступили в силу в РФ.