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ЦИК объявил результаты выборов в Госдуму

Елена Прошина
12 минут назад

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах депутатов Госдумы, набрав 49,82 процента голосов избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком РФ.

ЦИК объявил результаты выборов в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что обработано 100 процентов протоколов. Второе место на выборах получает КПРФ, у которой 18,93 процента. Тройку замыкает ЛДПР с 7,55 процента.

Также в пятерку попали «Справедливая Россия — за правду» (набрала 7,46 процента) и «Новые люди», которая получила 5,32 процент голосов избирателей.

В Госдуму нового созыва проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный электоральный барьер.

Как сообщалось, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс раскритиковал прошедшие выборы. По его словам, созданные условия на выборах не способствовали свободному и справедливому процессу. В частности, он привел законы об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», которые вступили в силу в РФ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ заявил, что реакция Госдепартамента США на прошедшие выборы в Госдуму РФ является проявлением гибридной войны.

Политика,Нед Прайс,Леонид Слуцкий,Комитет госдумы по международным делам,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,Госдеп США,РИА Новости,
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