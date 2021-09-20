Захарова ответила на слова ЕС про «запугивание» на выборах в Госдуму

Политики ЕС создали беспрецедентную атмосферу запугивания перед думскими выборами в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

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В понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что выборы в Госдуму прошли «в атмосфере запугивания независимых критиков» и без полноценного международного наблюдения.

«Прав он - была атмосфера запугивания, причем еще какая, беспрецедентная. Только не внутри страны, а за ее пределами», - сказала Захарова.

По ее словам, за день до начала голосования Европарламент выпустил доклад, в котором прямо говорится о санкциях против России.

«Это как? Запугивание? Конечно, прямое», - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что еще в июле комитет по международным делам ЕС заявил, что выборы в РФ не будут признаны.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани, являющийся наблюдателем на думских выборах, заявил, что раньше западные политики обвиняли Россию в подтасовках после выборов. Сейчас они заранее объявляют плебисцит нелегитимным.