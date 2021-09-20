В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Причина простая": депутат ЕП объяснил предвзятость Запада в вопросе выборов в России

Майк Габриелян
17 минут назад

Запад никогда не удовольствуется итогами российских выборов, и постоянно будет твердить о «нелегитимности», отвергая любые нововведения. Это происходит из-за политизированного взгляда на все, происходящее в России.

Депутат ЕП объяснил предвзятость Запада в вопросе выборов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такого мнения придерживается депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму в РФ Тьерри Мариани, передает РИА «Новости».

Мариани рассказал, что на участках в западных странах отсутствуют нововведения с QR-кодами, видеонаблюдение. Однако там это никого не смущает и такие выборы считаются легитимными.

«Какие бы новые меры вы ни вводили, их никогда не будет достаточно по одной простой причине, что вы - русские Можно констатировать, что это абсолютно политизированный взгляд на вещи», - сказал Мариани.

По словам депутата Европарламента, раньше западные политики обвиняли Россию в подтасовках после того как выборы состоялись. Сейчас все стало еще быстрее: «выборов еще нет, а их уже объявили незаконными».

На нынешних парламентских выборах в России ввели электронное голосование и многодневный формат.

Эксперты заявили, что эти новшества не снизили легитимности результатов.

Политика,Тьерри Мариани,Европарламент,Госдума,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители