Депутат ЕП объяснил предвзятость Запада в вопросе выборов в России

Запад никогда не удовольствуется итогами российских выборов, и постоянно будет твердить о «нелегитимности», отвергая любые нововведения. Это происходит из-за политизированного взгляда на все, происходящее в России.

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Такого мнения придерживается депутат Европарламента, независимый наблюдатель на выборах в Госдуму в РФ Тьерри Мариани, передает РИА «Новости».

Мариани рассказал, что на участках в западных странах отсутствуют нововведения с QR-кодами, видеонаблюдение. Однако там это никого не смущает и такие выборы считаются легитимными.

«Какие бы новые меры вы ни вводили, их никогда не будет достаточно по одной простой причине, что вы - русские Можно констатировать, что это абсолютно политизированный взгляд на вещи», - сказал Мариани.

По словам депутата Европарламента, раньше западные политики обвиняли Россию в подтасовках после того как выборы состоялись. Сейчас все стало еще быстрее: «выборов еще нет, а их уже объявили незаконными».

На нынешних парламентских выборах в России ввели электронное голосование и многодневный формат.