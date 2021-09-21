ЦИК объявил результаты выборов в Госдуму

По результатам обработки и подсчета 100 процентов протоколов на выборах в Государственную думу побеждает партия «Единая Россия» (ЕР) с результатом 49,82 процента голосов избирателей. Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Фото: лег Харсеев / Коммерсантъ лег Харсеев / Коммерсантъ

Всего в нижнюю палату парламента проходят пять партий, преодолевших 5-процентный барьер. На втором месте после «Единой России» оказалась КПРФ (18,93 процента). Следом расположились ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента). Таким образом, в новой Государственной думе по сравнению с парламентом прошлого созыва станет на одну партию больше.

Из 225 депутатских мест, распределяемых по одномандатным округам, 198 получила «Единая Россия», 9 — КПРФ, 8 — «Справедливая Россия — За правду», 2 — ЛДПР. Партии «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа» провели в парламент по одному одномандатнику. Еще пять думских мест займут самовыдвиженцы.