"Вызывают восхищение": сирийские наблюдатели о выборах в России

Наблюдатели из Сирии заявили, что выборы в Госдуму РФ вызвали у них восхищение отличной организованностью и прозрачностью. По их словам, такому подходу могут позавидовать многие западные страны, сообщает РИА «Новости».

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В качестве наблюдателей в Россию приехали депутаты Народного совета Сирии. Они посетили целый ряд избирательных участков

«То, что мы увидели, вызывает восхищение. Если говорить в первую очередь об организации, все было организовано отлично», - сказал наблюдатель Басем Судан.

По его словам, российские избиратели могли выбрать из 14 партий, что говорит о демократичности, а подход ЦИК был «очень ответственным». Кроме того, были предприняты самые эффективные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Замглавы комитета российско-сирийской дружбы, депутат Сафван Кариби отметил, что «уровень организации и прозрачности, а также большое количество камер наблюдения на избирательных участках» не имеют аналогов в странах Запада.