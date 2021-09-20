"Вызывают восхищение": сирийские наблюдатели о выборах в России

Наблюдатели из Сирии заявили, что выборы в Госдуму РФ вызвали у них восхищение отличной организованностью и прозрачностью. По их словам, такому подходу могут позавидовать многие западные страны, сообщает РИА «Новости».
В качестве наблюдателей в Россию приехали депутаты Народного совета Сирии. Они посетили целый ряд избирательных участков
«То, что мы увидели, вызывает восхищение. Если говорить в первую очередь об организации, все было организовано отлично», - сказал наблюдатель Басем Судан.
По его словам, российские избиратели могли выбрать из 14 партий, что говорит о демократичности, а подход ЦИК был «очень ответственным». Кроме того, были предприняты самые эффективные меры для предотвращения распространения коронавируса.
Замглавы комитета российско-сирийской дружбы, депутат Сафван Кариби отметил, что «уровень организации и прозрачности, а также большое количество камер наблюдения на избирательных участках» не имеют аналогов в странах Запада.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призналась, что нынешняя избирательная кампания стала для нее самой сложной из всех.