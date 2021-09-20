В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

"Вызывают восхищение": сирийские наблюдатели о выборах в России

Майк Габриелян
19 минут назад

Наблюдатели из Сирии заявили, что выборы в Госдуму РФ вызвали у них восхищение отличной организованностью и прозрачностью. По их словам, такому подходу могут позавидовать многие западные страны, сообщает РИА «Новости».

"Вызывают восхищение": сирийские наблюдатели о выборах в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве наблюдателей в Россию приехали депутаты Народного совета Сирии. Они посетили целый ряд избирательных участков

«То, что мы увидели, вызывает восхищение. Если говорить в первую очередь об организации, все было организовано отлично», - сказал наблюдатель Басем Судан.

По его словам, российские избиратели могли выбрать из 14 партий, что говорит о демократичности, а подход ЦИК был «очень ответственным». Кроме того, были предприняты самые эффективные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Замглавы комитета российско-сирийской дружбы, депутат Сафван Кариби отметил, что «уровень организации и прозрачности, а также большое количество камер наблюдения на избирательных участках» не имеют аналогов в странах Запада.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призналась, что нынешняя избирательная кампания стала для нее самой сложной из всех.

Политика,Элла Памфилова,Центризбирком России,Госдума,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители