ПАСЕ сделала заявление по российским выборам

Делегация ПАСЕ оценила проведение парламентских выборов в России. Наблюдатели заявили, что голосование прошло «гладко», хотя отдельные политические силы выразили «озабоченность рамками и обстановкой проведения выборов». Об этом сообщается в заявлении ПАСЕ.

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Отмечается, что члены специального комитета Ассамблеи посетили ряд избирательных участков в Москве и Московской области 18-19 сентября.

«Делегация высоко оценила хорошее сотрудничество с российскими властями, а также в целом гладкий процесс голосования в дни выборов, отметив при этом озабоченность, выраженную некоторыми политическими заинтересованными сторонами», - сказано в сообщении.

Озабоченность касалась «рамок и обстановки проведения выборов, которые могли оказать влияние на избирательный процесс»,

Делегация ПАСЕ пообещала изложить выводы в специальном меморандуме и «включить в отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией».

Ранее сообщалось, что в Россию на выборы депутатов Госдумы

приехало больше 380 иностранных наблюдателей и экспертов из 80 стран и различных международных организаций. Наблюдатели имели полный доступ к контролю за электронным голосованием и к системе видеонаблюдения.