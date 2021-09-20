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Памфилова призвала расследовать нарушения на выборах

Майк Габриелян
19 минут назад

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала избирательные комиссии тщательно рассматривать каждую жалобу и не торопиться с подведением итогов выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Памфилова призвала расследовать нарушения на выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Памфиловой, Центральная избирательная комиссия дает региональным коллегам время, чтобы они приняли и «максимально тщательно» рассмотрели «все заслуживающие того жалобы».

«Если выявляются нарушения или малейшие сомнения в чистоте результатов... по тем участкам решительно отменяйте выборы», - заявила глава ЦИК.

Она предупредила, что рассмотрение жалоб – «залог репутации». ЦИК РФ проследит за действием региональных комиссий и отменит результаты выборов, если в регионах «поступят не так, как положено было».

Официальные итоги должны быть подведены только после рассмотрения всех жалоб гласно, открыто, в присутствии заявителей, добавила Памфилова.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердит итоги выборов в Госдуму 23 сентября.

Политика,Элла Памфилова,Центризбирком России,Госдума,
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