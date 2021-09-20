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Путин отреагировал на трагедию в Перми

Вероника Полынина
31 минуту назад

Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Путин отреагировал на трагедию в Перми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства начал видеоконференцию с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой со слов соболезнования погибшим в результате стрельбы в Перми.

«Прекрасно понимаю, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь. Боль от этих потерь особенна, когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», - сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент пообещал, что правоохранительные органы сделают все, чтобы расследовать преступление и выяснить его причины, а региональные и федеральные власти поддержат семьи погибших и пострадавших.

«Он очень тихим был всегда»: трагедия в Перми в цитатах

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали, преступник обезврежен и находится в больнице.

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