Путин отреагировал на трагедию в Перми

«Прекрасно понимаю, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь. Боль от этих потерь особенна, когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», - сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».