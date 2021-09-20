Путин отреагировал на трагедию в Перми

Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Глава государства начал видеоконференцию с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой со слов соболезнования погибшим в результате стрельбы в Перми.
«Прекрасно понимаю, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь. Боль от этих потерь особенна, когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», - сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Президент пообещал, что правоохранительные органы сделают все, чтобы расследовать преступление и выяснить его причины, а региональные и федеральные власти поддержат семьи погибших и пострадавших.
В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали, преступник обезврежен и находится в больнице.