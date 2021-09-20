«Единая Россия» набрала на выборах в Чечне более 96 процентов

«Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму в Чечне с результатом в 96,13 процента голосов (после подсчета ста процентов протоколов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центризбиркома.

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С 17 по 19 сентября в РФ проходили выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам), выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров («Единая Россия) одержал победу на выборах главы региона с 99,7 процента голосов избирателей (по итогам обработки ста процентов протоколов республики).

После обработки 98,21 процента протоколов по всей стране «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме (49,79 процента голосов).

На втором месте КПРФ с результатом в 19,04 процента, третье место у ЛДПР - 7,48 процента голосов.

За ними следуют «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,41 процента) и партия «Новые люди» (5,36 процента).