ЦИК огласила данные подсчета 97% протоколов на выборах в ГД

После подсчета 97% протоколов избиркомов «Единая Россия» набирает 49,79% голосов. У КПРФ — 19,07%, у ЛДПР — 7,47% голосов, говорится на сайте ЦИК РФ.

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В первую пятерку лидеров по итогам голосования на выборах в нижнюю палату парламента также вошли «Справедливая Россия — За правду» с 7,41% голосов и партия «Новые люди», набравшая 5,37%.

Другие партии пока не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму.

Согласно предварительным итогам голосования по одномандатным округам, «Единая Россия» получила 199 мест (88,45%). У КПРФ – 9 мандатов (4%), СР набрала 8 мандатов (3,56%). ЛДПР, «Родина» и Партия Роста и Гражданская платформа - по одному мандату.

Голосование на выборах в Госдуму, а также некоторые выборы региональных уровней проходили в России 17 — 19 сентября. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле позитивно оценивают прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности.