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ЦИК огласила данные подсчета 97% протоколов на выборах в Госдуму

Алиса Селезнёва
28 минут назад

После подсчета 97% протоколов избиркомов «Единая Россия» набирает 49,79% голосов. У КПРФ — 19,07%, у ЛДПР — 7,47% голосов, говорится на сайте ЦИК РФ.

ЦИК огласила данные подсчета 97% протоколов на выборах в ГД
Фото: EPAEPA

В первую пятерку лидеров по итогам голосования на выборах в нижнюю палату парламента также вошли «Справедливая Россия — За правду» с 7,41% голосов и партия «Новые люди», набравшая 5,37%.

Другие партии пока не преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму.

Согласно предварительным итогам голосования по одномандатным округам, «Единая Россия» получила 199 мест (88,45%). У КПРФ – 9 мандатов (4%), СР набрала 8 мандатов (3,56%). ЛДПР, «Родина» и Партия Роста и Гражданская платформа - по одному мандату.

Песков сообщил об оценке Путиным прошедших выборов

Голосование на выборах в Госдуму, а также некоторые выборы региональных уровней проходили в России 17 — 19 сентября. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле позитивно оценивают прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности.

В свою очередь заместитель председателя центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что по итогам выборов партия нарастит количество представителей в Государственной Думе. А секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что планирует организовать встречи с пятеркой лидеров предвыборного списка партии, куда входят, в том числе и главы МИД и Минобороны, для обсуждения программы и их позиции по работе в Госдуме.

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