Песков сообщил об оценке Путиным прошедших выборов

В Кремле позитивно оценивают прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности. Такое заявление сегодня, 20 сентября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

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«Для главы государства, конечно, самым важным были и остаются конкурентность, открытость и честность прошедших выборов. В этом смысле, конечно, мы их оцениваем весьма и весьма позитивно», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 90% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,66% голосов. При этом у КПРФ было на тот момент 19,56%, у ЛДПР — 7,51% голосов. Об этом сообщал ЦИК РФ.

Также отмечалось, что партия «Справедливая Россия — За правду» набрала к тому периоду времени 7,38% голосов, «Новые люди» — 5,33%.

Другие партии пока не преодолели 5%-й барьер для прохождения в Госдуму.

Кроме этого, ранее сегодня появилась информация, что секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак рассказал, что запланировал встречу с лидерами участников предвыборного списка партии для обсуждения программы партии и их позиции по деятельности в Госдуме.