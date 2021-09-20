Песков сообщил об оценке Путиным прошедших выборов

В Кремле позитивно оценивают прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности. Такое заявление сегодня, 20 сентября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
«Для главы государства, конечно, самым важным были и остаются конкурентность, открытость и честность прошедших выборов. В этом смысле, конечно, мы их оцениваем весьма и весьма позитивно», — отметил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что по итогам обработки 90% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,66% голосов. При этом у КПРФ было на тот момент 19,56%, у ЛДПР — 7,51% голосов. Об этом сообщал ЦИК РФ.
Также отмечалось, что партия «Справедливая Россия — За правду» набрала к тому периоду времени 7,38% голосов, «Новые люди» — 5,33%.
Другие партии пока не преодолели 5%-й барьер для прохождения в Госдуму.
Кроме этого, ранее сегодня появилась информация, что секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак рассказал, что запланировал встречу с лидерами участников предвыборного списка партии для обсуждения программы партии и их позиции по деятельности в Госдуме.
Напомним, выборы в Госдуму, а также некоторые выборы региональных уровней проходили в РФ 17 — 19 сентября. Также 17, 18 и 19 сентября в российской столице, кроме выборов в Госдуму, состоялись довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.