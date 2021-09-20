В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ЦИК опубликовал данные по итогам подсчета 90% протоколов

Анна Безрукова
28 минут назад

По результатам обработки 90% протоколов в рамках выборов в Государственную Думу «Единая Россия» набирает 49,66% голосов. При этом у КПРФ — 19,56%, у ЛДПР — 7,51% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

ЦИК опубликовал данные по итогам подсчета 90% протоколов
Фото: ТАССТАСС

Также отмечается, что партия «Справедливая Россия — За правду» набрала к настоящему моменту 7,38% голосов, «Новые люди» — 5,33%.

Кадыров уступил 0,37% голосов на выборах главы Чечни

Другим партиям пока не удалось преодолеть 5%-й барьер, чтобы пройти в Госдуму.

Ранее ЦИК обнародовала данные по результатам подсчета 85% протоколов по выборам в Госдуму. Тогда тоже оказалось, что лидирует «Единая Россия» с 49,75% голосов, передавало РИА Новости.

На втором месте была партия КПРФ с 19,61%, на третьей позиции — ЛДПР с 7,53% голосов избирателей.

Далее следовала «Справедливая Россия — за правду» с 7,34% голосов, за ней — «Новые люди», набравшие на тот момент 5,31%.

Также ранее сообщалось, что секретарь генерального совета партии Андрей Турчак рассказал представителям СМИ, что намерен провести встречу с лидерами участников предвыборного списка «Единой России» для обсуждения программы партии и их позиции по работе в Госдуме.

Напомним, выборы в Госдуму, а также ряд выборов региональных уровней прошли в России с 17 по 19 сентября.

Политика,Андрей Турчак,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,РИА Новости,
27
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители