ЦИК опубликовал данные по итогам подсчета 90% протоколов

По результатам обработки 90% протоколов в рамках выборов в Государственную Думу «Единая Россия» набирает 49,66% голосов. При этом у КПРФ — 19,56%, у ЛДПР — 7,51% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Также отмечается, что партия «Справедливая Россия — За правду» набрала к настоящему моменту 7,38% голосов, «Новые люди» — 5,33%.
Другим партиям пока не удалось преодолеть 5%-й барьер, чтобы пройти в Госдуму.
Ранее ЦИК обнародовала данные по результатам подсчета 85% протоколов по выборам в Госдуму. Тогда тоже оказалось, что лидирует «Единая Россия» с 49,75% голосов, передавало РИА Новости.
На втором месте была партия КПРФ с 19,61%, на третьей позиции — ЛДПР с 7,53% голосов избирателей.
Далее следовала «Справедливая Россия — за правду» с 7,34% голосов, за ней — «Новые люди», набравшие на тот момент 5,31%.
Также ранее сообщалось, что секретарь генерального совета партии Андрей Турчак рассказал представителям СМИ, что намерен провести встречу с лидерами участников предвыборного списка «Единой России» для обсуждения программы партии и их позиции по работе в Госдуме.
Напомним, выборы в Госдуму, а также ряд выборов региональных уровней прошли в России с 17 по 19 сентября.