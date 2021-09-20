ЦИК опубликовал данные по итогам подсчета 90% протоколов

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Также отмечается, что партия «Справедливая Россия — За правду» набрала к настоящему моменту 7,38% голосов, «Новые люди» — 5,33%.

Другим партиям пока не удалось преодолеть 5%-й барьер, чтобы пройти в Госдуму.

Ранее ЦИК обнародовала данные по результатам подсчета 85% протоколов по выборам в Госдуму. Тогда тоже оказалось, что лидирует «Единая Россия» с 49,75% голосов, передавало РИА Новости.

На втором месте была партия КПРФ с 19,61%, на третьей позиции — ЛДПР с 7,53% голосов избирателей.

Далее следовала «Справедливая Россия — за правду» с 7,34% голосов, за ней — «Новые люди», набравшие на тот момент 5,31%.

Также ранее сообщалось, что секретарь генерального совета партии Андрей Турчак рассказал представителям СМИ, что намерен провести встречу с лидерами участников предвыборного списка «Единой России» для обсуждения программы партии и их позиции по работе в Госдуме.