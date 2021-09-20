Кадыров побил собственный рекорд и набрал почти 100 процентов голосов на выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров побил собственный рекорд на выборах руководителя региона — за него отдали голоса 99,7 процента избирателей. В ходе предыдущих выборов в 2016 году за главу Чечни проголосовали 97,56 процента. Результаты обработки 100 процентов протоколов УИК опубликованы в Instagram-аккаунте избирательной комиссии республики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Другие кандидаты в главы Чечни Халид Накаев и Иса Хаджимурадов получили 0,12 процента и 0,15 процента голосов соответственно.

По результатам выборов депутатов Госдумы VIII созыва по федеральному округу «Единая Россия» набрала 96,13 процента голосов — за нее проголосовали 703 613 граждан. Другие партии на выборах в Чечне не набрали и одного процента голосов.

Избирком Чечни также обнародовал результаты выборов по одномандатному избирательному округу 36. Большинство голосов получил советник главы республики, депутат Госдумы предыдущего созыва Адам Делимханов (93,59 процента голосов). Среди остальных кандидатов больше одного процента голосов получили лишь Хасмагомед Дениев (1,77 процента) и Умар Эдельханов (1,03 процента).

Выборы в России проходили три дня — 17, 18 и 19 сентября. В 39 регионах определили новые составы законодательных собраний, в девяти субъектах прошли прямые выборы губернаторов.