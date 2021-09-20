В «ЕР» объяснили возможный отказ от мандатов Лаврова и Шойгу

По поводу возможного отказа министров обороны и иностранных дел РФ Сергея Шойгу и Сергея Лавров от мандатов депутатов Госдумы ведутся консультации. Об этом РИА Новости заявили в «Единой России».

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Шойгу и Лавров входят в первую пятерку федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ему было бы жаль отпускать министров в нижнюю палату парламента, но это решение они должны принять самостоятельно.

При этом информированные источники «Интерфакса» сообщили, что главы Минобороны и МИД России, скорее всего, откажутся от мандатов после победы партии «Единая Россия» на парламентских выборах.

В свою очередь секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что планирует организовать встречи с пятеркой лидеров предвыборного списка «Единой России» для обсуждения программы партии и их позиции по работе в Госдуме.

«На эту тему идут консультации», - пояснили в «Единой России».

Выборы в Госдуму, а также некоторые выборы региональных уровней, прошли в РФ с 17 по 19 сентября. В процессе трехдневного голосования в стране было открыто около двух тысяч избирательных участков. В некоторых регионах жителям предоставили возможность проголосовать удаленно.