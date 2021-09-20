Президент России Владимир Путин дал поручения после стрельбы в пермском вузе и выразил соболезнования родным и близким жертв массового убийства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , передает ТАСС .

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», — заключил Песков.

Утром в понедельник, 20 сентября, произошло вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. Предположительно, его совершил 18-летний молодой человек — он оставил сообщение в соцсети перед нападением. В послании подозреваемый отмечает, что он не является экстремистом, а его преступление — не теракт. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек. Данные о пострадавших уточняются.