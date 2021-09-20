Президент России Владимир Путин дал поручения после стрельбы в пермском вузе и выразил соболезнования родным и близким жертв массового убийства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Так, глава государства поручил главе правительства Михаилу Мишустину направить глав Минздрава Михаила Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавших.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Путину доложено о произошедшем.
«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», — заключил Песков.
Утром в понедельник, 20 сентября, произошло вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. Предположительно, его совершил 18-летний молодой человек — он оставил сообщение в соцсети перед нападением. В послании подозреваемый отмечает, что он не является экстремистом, а его преступление — не теракт. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек. Данные о пострадавших уточняются.
Следователи занимаются сбором характеризующих материалов о подозреваемом, устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте преступления работают следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета России.