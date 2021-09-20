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Путин встретится с Памфиловой по итогам выборов

Мария Иванова
1 час назад

Президент Владимир Путин проведет встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в 12:00 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Путин встретится с Памфиловой по итогам выборов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Член ЦИК Павел Андреев рассказал агентству, что Путин и Памфилова обсудят результаты выборов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что встреча пройдет в формате видеоконференции.

Песков отмечал, что встреча будет «вполне закономерной с точки зрения получения информации».

С 17 по 19 сентября в РФ проходили выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам), выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.

После обработки 90 процентов протоколов «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме (49,65 процента голосов).

На втором месте КПРФ с результатом в 19,57 процента, третье место у ЛДПР - 7,51 процента голосов.

За ними следуют «Справедливая Россия - За правду» (7,38 процента) и партия «Новые люди» (5,33 процента).

По предварительным данным, в Госдуму проходят пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер.

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