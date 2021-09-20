Черногория обвинила РФ во вмешательстве в дела страны

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Россию в открытом вмешательстве во внутренние дела страны. Поводом для этого послужили высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова и митрополита Волоколамского Илариона (Григория Алфеева) о недавних протестах в Цетине. Они прошли в связи с интронизацией (возведения на кафедру, прим. URA.RU) митрополита Сербской православной церкви Иоанникия.

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«Последние заявления митрополита Илариона и министра Лаврова лишь подтверждают открытое вмешательство России во внутренние дела Черногории. Причем в очень грубой и неподобающей форме со стороны столь высокого церковного сановника. Комментарий министра Лаврова по поводу недавних событий в Цетине также ниже уровня главы дипломатической службы России», — цитирует Мило Джукановича официальный сайт президента Черногории.

Ранее Лавров и митрополит Иларион предположили, что протесты против интронизации Иоанникия могли быть организованы руководством Черногории для удержания власти. Джуканович заявил, что подобные высказывания являются доказательством того, что «русская церковь служит государственным интересам России за рубежом».

Президент Черногории предположил, что Иларион и Лавров настроены против его страны и против православия в целом. Он также считает, что правительство РФ и РПЦ пытаются «дестабилизировать Черногорию и сбить ее с пути европейской интеграции».