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Госдума обвинила Запад в попытке вмешаться в российские выборы

Анна Безрукова
25 минут назад

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев обвинил западные СМИ в том, что они якобы организовали кампании по дискредитации российских выборов. Он отметил, что наибольшее количество негативных публикаций и фейков опубликовали в Соединенных Штатах, Британии, Германии, Франции и Чехии, передает РИА Новости.

В Госдуме обвинили Запад в попытке вмешаться в выборы
Фото: EPAEPA

«Различные издания Запада развернули еще задолго до выборов враждебную в отношении к России пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию избирательной системы в нашей стране. Самое большое число такого рода публикаций отмечается в средствах массовой информации США, Британии, Германии, Франции и Чехии», — сказал Василий Пискарев российским журналистам.

Кроме этого, депутат уточнил, что число негативных публикаций и фейков росло ежедневно по мере приближения даты выборов. Еще Пискарев обвинил в давлении на россиян зарубежные корпорации и НПО. По его словам, они хотели навязать гражданам России некоторые предпочтения в процессе голосования. Он считает, что западные НПО и корпорации также призывали Facebook, Twitter и Google не обращать внимание на требования российских законов.

ЦИК обнародовала данные после обработки 70% протоколов

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предъявил обвинение Европарламенту в давлении на российских избирателей после того, как в организации приняли резолюцию о возможном непризнании выборов в России. Как считает политик, этот документ выражает вмешательство во внутренние дела государства и носит недружественный характер.

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