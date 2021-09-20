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ЦИК огласил данные подсчета 72,96% бюллетеней на выборах в Госдуму

Алиса Селезнёва
45 минут назад

По итогам обработки 72,96% в Госдуму первое место удерживает «Единая Россия» с 48,86% голосов. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования были проведены прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

По данным информцентра ЦИК, после обработки 72,96% протоколов участковых комиссий лидером стала «Единая Россия». Партия набрала 48,86% голосов.

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На втором месте КПРФ с 20,12% голосов, на третьем – ЛДПР (7,62%). Четвертое и пятое места заняли «Справедливая России – За правду» (7,40%) и партия «Новые люди» (5,48%).

«Единая Россия» лидирует и по предварительным итогам голосования в одномандатных округах. У партии 86,67% мандатов (195 мест). У КПРФ — 6,67% (15 мандатов), СР — 3,12% (7 мандатов). ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия Роста и «Гражданская платформа» взяли по одному мандату.
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