По итогам обработки 72,96% в Госдуму первое место удерживает «Единая Россия» с 48,86% голосов. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования были проведены прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

По данным информцентра ЦИК, после обработки 72,96% протоколов участковых комиссий лидером стала «Единая Россия». Партия набрала 48,86% голосов.

На втором месте КПРФ с 20,12% голосов, на третьем – ЛДПР (7,62%). Четвертое и пятое места заняли «Справедливая России – За правду» (7,40%) и партия «Новые люди» (5,48%).