ЦИК Якутии рассмотрит заявления ЕР и СР о пересчете голосов

ЦИК Якутии в ближайшую среду намерен рассмотреть заявления партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Речь идет о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где лидирует КПРФ. Об этом журналистам рассказал глава центральной избирательной комиссии республики Евгений Федоров в ходе пресс-конференции по результатам выборов, передает РИА Новости.

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«Заявления о пересчете голосов от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" рассмотрят в среду», — уточнил Федоров.

Ранее сообщалось, что после обработки всех протоколов УИК, по информации ЦИК Якутии, в республике на выборах в Госдуму лидирует партия КПРФ с 35,15% голосов. Партии «Единая Россия» отдали голоса 33,22% избирателей, «Новым людям» — 9,87%, «Справедливой России — за правду» — 8,19%.

В числе кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии наибольшее число голосов набрал кандидат от КПРФ Петр Аммосов — 21,61%. Единороссу Петру Черкашину досталось 20,07% голосов, справедливороссу Федоту Тумусову — 19,55%.

Показатель явки избирателей составил 51,23%, 337 758 из 659 338.

Также ране сообщалось, что явка избирателей на выборах в Госдуму России на участках, которые были организованы в Нур-Султане (Казахстан), составила 334 человека.