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ЦИК: "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в ГД

Мария Иванова
1 час назад

«Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме по итогам подсчета 71 процента протоколов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центризбирком.

ЦИК: "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в ГД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Единороссы получили 48,69 процента голосов и могут рассчитывать на 195 мест по одномандатным округам.

На втором месте КПРФ с результатом в 20,24 процента, третье место у ЛДПР — 7,67 процента голосов.

За ними следуют «Справедливая Россия - За правду» (7,42 процента) и партия «Новые люди» (5,52 процента).

Предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевших электоральный пятипроцентный барьер.

С 17 по 19 сентября в РФ проходили выборы различных уровней - выборы депутатов Госдумы восьмого созыва (225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам), выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил, что задача партии получить «300 плюс» мандатов - 110 мандатов по партийному списку и 190 одномандатников.

Турчак отмечал, что в некоторых округах, где представители «ЕР» не рассчитывали победить, они получили большинство голосов.

Политика,Андрей Турчак,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,
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