ЦИК подсчитал более 60% голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала более 60% голосов. Партия «Единая Россия» по-прежнему занимает лидирующую позицию по партийным спискам. На ее счету 47,16% голосов избирателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

Фото: Рамблер Рамблер

Второе место за собой удерживает КПРФ с 20,89%, третье — ЛДПР с 7,9%. За ними в пятерку лидеров попали «Справедливая Россия» с 7,54% и «Новые люди» с 5,77%.

По предварительным результатам, в Государственную Думу проходят пять партий, которые сумели преодолеть электоральный барьер в 5%.

Партия пенсионеров собрала 2,67%, «Коммунисты России» - 1,36%, «Яблоко» - 1,07%, «Зеленые» - 0,87%, «Родина» - 0,73%, РПСС - 0,71%, «Зелёная альтернатива» - 0,56%, Партия Роста - 0,37%, Гражданская платформа - 0,14%.

В этом году единый день голосования проходил с 17 по 19 сентября.

Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.