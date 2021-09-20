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ЦИК подсчитал более 60% голосов

Елена Прошина
34 минуты назад

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала более 60% голосов. Партия «Единая Россия» по-прежнему занимает лидирующую позицию по партийным спискам. На ее счету 47,16% голосов избирателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

ЦИК подсчитал более 60% голосов
Фото: РамблерРамблер

Второе место за собой удерживает КПРФ с 20,89%, третье — ЛДПР с 7,9%. За ними в пятерку лидеров попали «Справедливая Россия» с 7,54% и «Новые люди» с 5,77%.

По предварительным результатам, в Государственную Думу проходят пять партий, которые сумели преодолеть электоральный барьер в 5%.

Партия пенсионеров собрала 2,67%, «Коммунисты России» - 1,36%, «Яблоко» - 1,07%, «Зеленые» - 0,87%, «Родина» - 0,73%, РПСС - 0,71%, «Зелёная альтернатива» - 0,56%, Партия Роста - 0,37%, Гражданская платформа - 0,14%.

В этом году единый день голосования проходил с 17 по 19 сентября.

Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Всего федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

Политика,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Центризбирком России,Партия "Яблоко",Единая Россия,Госдума,РИА Новости,
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