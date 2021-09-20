Китайские дипломаты оценили выборы в Госдуму РФ

Китайские дипломаты, выступавшие в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму РФ, дали высокую оценку прошедшему мероприятию. Об этом сообщает посольство Китая в России.

Как заявили представители китайской стороны, после тщательного изучения подготовки к организации выборов и участков для голосования, а также благодаря обмену мнениями с избирателями они сделали вывод, что выборы в Думу прошли успешно.

Все процедуры соответствовали Конституции РФ, законам и нормативным актам, весь процесс был подготовлен тщательно и всесторонне, организация профессиональная и последовательная, — говорится в сообщении посольства.

Также в посольстве отмечают, что избиратели активно участвовали в выборах и в полной мере продемонстрировали гражданскую свободу в России. Никаких нарушений зафиксировано не было.

Будучи партнёром России по всестороннему стратегическому взаимодействию, Китай уважает желание и выбор российского народа, неизменно поддерживает Россию в выборе пути развития, отвечающего её национальным особенностям, и выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела России, — заявили в посольстве.