В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Китайские наблюдатели высоко оценили выборы в Госдуму

News.ruиещё 2
1 час назад

Китайские дипломаты оценили выборы в Госдуму РФ
Фото: News.ruNews.ru

Китайские дипломаты, выступавшие в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму РФ, дали высокую оценку прошедшему мероприятию. Об этом сообщает посольство Китая в России.

Как заявили представители китайской стороны, после тщательного изучения подготовки к организации выборов и участков для голосования, а также благодаря обмену мнениями с избирателями они сделали вывод, что выборы в Думу прошли успешно.

Все процедуры соответствовали Конституции РФ, законам и нормативным актам, весь процесс был подготовлен тщательно и всесторонне, организация профессиональная и последовательная, — говорится в сообщении посольства.

Также в посольстве отмечают, что избиратели активно участвовали в выборах и в полной мере продемонстрировали гражданскую свободу в России. Никаких нарушений зафиксировано не было.

Будучи партнёром России по всестороннему стратегическому взаимодействию, Китай уважает желание и выбор российского народа, неизменно поддерживает Россию в выборе пути развития, отвечающего её национальным особенностям, и выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела России, — заявили в посольстве.

Ранее в посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине.

Политика,Выборы на Украине,Госдума,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители