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В ЦИК планируют подвести окончательные итоги выборов к утру

Елена Прошина
29 минут назад

Николай Булаев, заместитель председателя Центризбиркома России, предполагает, что окончательные итоги выборов станут известны утром понедельника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр ЦИК.

В ЦИК назвали сроки подведения итогов выборов
Фото: РамблерРамблер

Булаев уточнил, что избирательная кампания была непростая, было много различных событий. Также продолжается расшифровка результатов дистанционного электронного голосования. Согласно его словам, окончательная цифра по явке также будет названа 20 сентября.

«Теперь это будет так называемая протокольная явка, которая к утру соберется. Мы узнаем абсолютно точное число людей, пришедших на участки, из протоколов, введенных в ГАС "Выборы"», — заключил зампредседателя ЦИК. Как он утверждает, это абсолютно точная и единственно правильная величина.

Ранее Максут Шадаев, глава Минцифры, прокомментировал процесс проведения электронного голосования в шести регионах России. На заседании ЦИК он заявил, что какие-либо технические проблемы отсутствовали. Министр подчеркнул, что система ежедневно подвергалась хакерским атакам, однако это не дало никакого результата и не оказало на избирательный процесс значимого эффекта.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России.

Политика,Максут Шадаев,Николай Булаев,Центризбирком России,РИА Новости,
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