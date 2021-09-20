Россиянам раскрыли способ воспользоваться гаражной амнистией

Заместитель департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова рассказала россиянам, кто сможет воспользоваться гаражной амнистией, сообщает агентство «Прайм».

Фото: Pixabay Pixabay

Правовед раскрыла способ, как использовать гаражную амнистию. Она напомнила, что необходимо предоставить в соответствующие государственные органы решение о предоставление земельного участка под строительство или решение о создании гаражного кооператива.

Однако при отсутствии необходимых документов собственность не оформят. Также стоит учитывать, что под амнистию не попадают построенные с нарушениями гаражи, а также те объекты, которые возвели без соблюдения норм и законов.

Солдатова добавила, что по гаражной амнистии в собственность будут предоставлять земельный участок под постройкой. Это касается участков, находившихся до этого в государственной или муниципальной собственности. Если гараж приобрели у юридического или физического лица без нужного оформления, то на него также не распространяется амнистия.

«По гаражной амнистия передается в собственность земля, которая являлась государственной, а если земля была получена или приобретена у других собственников, то соответственно власти ей распоряжаться не могут, и гаражная амнистия на такие участки тоже распространена быть не может», — заключила эксперт.