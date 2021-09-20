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Яровая сохраняет первенство на выборах в Думу на Камчатке после обработки 100% протоколов

ТАССиещё 1
20 минут назад

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая стала лидером на выборах депутатов нижней палаты российского парламента по одномандатному округу на Камчатке после обработки 100% протоколов, сообщила ТАСС председатель краевого избиркома Инга Иринина.

"Безусловный лидер": Ирина Яровая обошла соперников на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лидер безусловный - Яровая Ирина Анатольевна, 40,43%. На втором месте Литвинов Роман, 19,05% и на третьем месте Калашников Валерий, 11,55%", - сказала Иринина.

На четвертом месте Екатерина Зайцева - 10,61%, которая обошла Дмитрия Бобровских, его результат - 9,36%. Замыкает шестерку Виктор Хомяков - 4,23 %.

За мандаты депутатов Госдумы на Камчатке на выборах боролись шесть одномандатников, выдвинутых партиями "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди".

Политика,Виктор Хомяков,Роман Литвинов,Инга Иринина,Валерий Калашников,Ирина Яровая,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Единая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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