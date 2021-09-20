"Безусловный лидер": Ирина Яровая обошла соперников на Камчатке

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая стала лидером на выборах депутатов нижней палаты российского парламента по одномандатному округу на Камчатке после обработки 100% протоколов, сообщила ТАСС председатель краевого избиркома Инга Иринина .

"Лидер безусловный - Яровая Ирина Анатольевна, 40,43%. На втором месте Литвинов Роман , 19,05% и на третьем месте Калашников Валерий , 11,55%", - сказала Иринина.

На четвертом месте Екатерина Зайцева - 10,61%, которая обошла Дмитрия Бобровских, его результат - 9,36%. Замыкает шестерку Виктор Хомяков - 4,23 %.

За мандаты депутатов Госдумы на Камчатке на выборах боролись шесть одномандатников, выдвинутых партиями "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди".