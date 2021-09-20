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Дегтярев набрал 57% голосов на выборах губернатора Хабаровского края

Елена Прошина
35 минут назад

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, лидирует на выборах главы региона. По результатам обработки более 90% протоколов, его кандидатура набрала 57,20% голосов. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на данные информационного центра ЦИК РФ.

Дегтярев набрал 57% голосов на выборах губернатора Хабаровского края
Фото: РамблерРамблер

Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, объяснила причины успешного избрания Михаила Дегтярева губернатором Хабаровского края. По ее словам, понять и реализовать запросы людей в Хабаровском крае крайне сложно. Это связано со спецификой Дальнего Востока и сложной политической историей последних лет. Поэтому победить мог только кандидат, способный принимать быстрые и верные решения в диалоге с людьми.

Кислицина пояснила, что именно так и строилась работа Михаила Дегтярева с момента назначения. По ее словам, он сумел повлиять на решение важных проблем: начал сокращение государственного долга, привлек внимание правительства к будущему реки Амур, запустил строительство школ, больниц и детских садов. Поэтому, как подчеркнула Кислицина, Дегтярев соответствовал требованиям жителей Хабаровского края.

19 сентября в России завершились выборы в Государственную думу. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября.

Политика,Дарья Кислицына,Михаил Дегтярев,Госдума,Газета.Ru,
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