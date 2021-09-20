Дегтярев набрал 57% голосов на выборах губернатора Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, лидирует на выборах главы региона. По результатам обработки более 90% протоколов, его кандидатура набрала 57,20% голосов. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на данные информационного центра ЦИК РФ.
Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, объяснила причины успешного избрания Михаила Дегтярева губернатором Хабаровского края. По ее словам, понять и реализовать запросы людей в Хабаровском крае крайне сложно. Это связано со спецификой Дальнего Востока и сложной политической историей последних лет. Поэтому победить мог только кандидат, способный принимать быстрые и верные решения в диалоге с людьми.
Кислицина пояснила, что именно так и строилась работа Михаила Дегтярева с момента назначения. По ее словам, он сумел повлиять на решение важных проблем: начал сокращение государственного долга, привлек внимание правительства к будущему реки Амур, запустил строительство школ, больниц и детских садов. Поэтому, как подчеркнула Кислицина, Дегтярев соответствовал требованиям жителей Хабаровского края.
19 сентября в России завершились выборы в Государственную думу. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября.