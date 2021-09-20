В России начали подводить итоги выборов в Госдуму

Избирательные комиссии всех уровней подводят итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предварительные результаты ЦИК.
Впервые в истории России выборы депутатов нижней палаты парламента проходили в течении трех дней. Эту меру посчитали необходимой в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения COVID-19. Ранее президент России Владимир Путин назначил единый день голосования на 19 сентября. Затем из соображений санитарной безопасности дата расширилась также на 17 и 18 сентября.
Последние избирательные участки на территории России закрылись в 21:00 мск в Калининградской области. После этого члены избирательной комиссии стали оглашать результаты выборов.
Обработка и подсчет протоколов участковых избирательных комиссий продолжается. Как пишет ТАСС, предполагается, что восьмой созыв Госдумы может состоять из пяти партий: помимо «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России - За правду» в парламент может добавиться еще одна партия - «Новые люди».
По данным обработки чуть более 20% протоколов участковых избирательных комиссий, «Единая Россия» получает 42,92%, КПРФ - 23,04%, ЛДПР - 8,77%, «Справедливая Россия» - 7,14%, «Новые люди» - 6,87%.