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Дрессировщик и Зверев: кто из звезд может попасть в Госдуму

Роман Кирьянов
29 минут назад

Пока избирательные комиссии после закрытия участков для голосования по всей стране считают бюллетени, "Рамблер" постарался прояснить судьбу идущих в Госдуму восьмого созыва знаменитостей, которые, скорее всего, попадут в нижнюю палату, а также тех селебритиз, кто может лишиться мандата.

Дрессировщик и Зверев: кто из звезд может попасть в Госдуму
Фото: ТАССТАСС

В Одинцовском одномандатном округе уверенно лидирует певец Денис Майданов. Как сообщает ТАСС, по итогам обработки 0,25% голосов исполнитель получает 94,53% голосов избирателей.

Боксер и кандидат в депутаты Николай Валуев также имеет все шансы остаться в депутатском кресле. В Брянской области, где расположен его одномандатный округ, он получил 51,2% голосов. По информации ТАСС, там пока обработаны 0,51% протоколов.

В Преображенском одномандатном округе Москвы лидирует телеведущий и популяризатор науки Анатолий Вассерман, набравший по итогам обработки 0,40% протоколов 37,50% голосов.

Стилист, музыкант, эколог и кандидат от партии "Зеленая альтернатива" Сергей Зверев занимает в своем Бурятском одномандатном округе номер 9 только третье место с 7,59% голосов. Его опережает единоросс Вячеслав Дамдинцурунов и кандидат от КПРФ Баир Цыренов. В данный момент обработано 69,22% протоколов.

"Интерфакс" сообщает, что дрессировщик Аскольд Запашный занимает третье место с 12,36% голосов по итогам обработки 7,93% бюллетеней в Ижевском одномандатном округе.

Политика,Вячеслав Дамдинцурунов,Аскольд Запашный,Баир Цыренов,Денис Майданов,Сергей Зверев,Николай Валуев,Анатолий Вассерман,КПРФ,Госдума,Интерфакс,
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