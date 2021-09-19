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Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 20% протоколов

Деловая газета "Взгляд"
41 минуту назад

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков.

Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 20% протоколов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму, по данным ЦИК, составила 40,49%.

Политика,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,
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