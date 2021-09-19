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"Единая Россия" после подсчета 12,68% протоколов лидирует в 131 округе

Российская Газетаиещё 6
17 минут назад

Партия "Единая Россия" после подсчета данных 12,68% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Госдумы лидирует в 131 одномандатном округе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЦИК России.

«Единая Россия» лидирует в 131 округе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

КПРФ пока лидирует в 10 округах, "Справедливая Россия - За правду" - в 5, "Новые люди" - в 1, "Гражданская платформа" - также в одном.

Данные по остальным партиям не приводятся.

ЦИК опубликовала первые результаты выборов

Напомним, Госдума избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам.

Политика,КПРФ,Справедливая Россия,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,Интерфакс,
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