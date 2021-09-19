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Майданов набирает 94,53% голосов на выборах в Госдуму по своему одномандатному округу

РИАМОиещё 8
11 часов назад

После обработки 0,25% протоколов УИК кандидат от «Единой России» Денис Майданов лидирует с 94,53% голосов по Одинцовскому одномандатному избирательному округу 122, передает корреспондент РИАМО. На втором месте идет кандидат от КПРФ Сергей Теняев с 1,56% голосов, Федор Степанов от «Коммунистов России» — на третьем месте с 0,78% голосов, свидетельствует табло ЦИК. Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне. Явка на выборах в регионе, по данным на 18:00, составила 41,7%.

Политика,Майдан,Федор Степанов,Денис Майданов,КПРФ,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,РИАМО,
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