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В России завершилось голосование на выборах

Вероника Полынина
17 минут назад

В России закончили работу избирательные участки в самом западном регионе страны – Калининградской области. В этом субъекте жители помимо депутатов Государственной думы по одномандатным округам 97 и 98 в области выбирали 40 депутатов областной думы и 125 депутатов представительных органов восьми муниципальных образований, включая Калининград.

В России завершилось голосование на выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые в истории России голосование длилось три дня подряд – 17,18 и 19 сентября. Граждане страны выбирали членов нижней палаты федерального парламента, в 39 регионах также голосовали за депутатов местных законодательных органов. В 9 регионах прямым голосованием избирали глав субъектов Федерации, еще в трех голосование за глав субъектов проводилось в региональном парламенте. Также в эти дни прошли муниципальные выборы.

В России действовали 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из которых – постоянные, еще 2,5 тысячи были образованы в местах временного пребывания избирателей. В частности, такие избирательные участки были открыты в «красных зонах» больниц и госпиталей, где находятся больные COVID-19 и медицинский персонал.

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На выборах в Госдуму также голосовали россияне, проживающие или временно находящиеся за рубежом. По данным ЦИК, в посольствах и генконсульствах в разных странах мира действовали 348 избирательных участков.

На выборах 2021 года в семи регионах России появилась опция дистанционного электронного голосования. Онлайн-голосование было доступно жителям Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.

За прозрачностью выборов следили более 413 тысяч наблюдателей из России и 250 иностранных наблюдателей - они представляли 55 государств и 10 международных организаций.

Политика,Госдума,
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