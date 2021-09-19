В России завершилось голосование на выборах

В России закончили работу избирательные участки в самом западном регионе страны – Калининградской области. В этом субъекте жители помимо депутатов Государственной думы по одномандатным округам 97 и 98 в области выбирали 40 депутатов областной думы и 125 депутатов представительных органов восьми муниципальных образований, включая Калининград.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Впервые в истории России голосование длилось три дня подряд – 17,18 и 19 сентября. Граждане страны выбирали членов нижней палаты федерального парламента, в 39 регионах также голосовали за депутатов местных законодательных органов. В 9 регионах прямым голосованием избирали глав субъектов Федерации, еще в трех голосование за глав субъектов проводилось в региональном парламенте. Также в эти дни прошли муниципальные выборы.

В России действовали 96 тысяч избирательных участков, 93,5 тысячи из которых – постоянные, еще 2,5 тысячи были образованы в местах временного пребывания избирателей. В частности, такие избирательные участки были открыты в «красных зонах» больниц и госпиталей, где находятся больные COVID-19 и медицинский персонал.

На выборах в Госдуму также голосовали россияне, проживающие или временно находящиеся за рубежом. По данным ЦИК, в посольствах и генконсульствах в разных странах мира действовали 348 избирательных участков.

На выборах 2021 года в семи регионах России появилась опция дистанционного электронного голосования. Онлайн-голосование было доступно жителям Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.