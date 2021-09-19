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"Новые люди" набирают 12,48% на выборах в камчатское ЗС по итогам обработки 6% протоколов

ТАСС
28 минут назад

С 31,1% голосов лидирует партия "Единая Россия"

"Новые люди" набирают 12,48% на выборах в камчатское ЗС по итогам обработки 6% протоколов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Партия "Новые люди" набирает 12,48% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края по итогам обработки 6,02% протоколов. Лидирует с 31,1% голосов партия "Единая Россия", следует из данных на табло информационного центра ЦИК.

Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набирает 9,42% голосов, Партия пенсионеров - 4,73%, КПРФ - 24,84%, "Коммунисты России" - 2,66% и ЛДПР - 11,07% голосов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Политика,КПРФ,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,
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