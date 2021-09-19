Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона, получая 57,81% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

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К настоящему моменту обработано 50,19% протоколов. Ближайший конкурент Дегтярева, телеведущая Марина Ким из блока «Справедливая Россия - За правду» получила 24,31%. У Владимира Парфенова из «Партии пенсионеров» - 10,24%, у Бабека Мамедова из «Родины» - 3,28%.