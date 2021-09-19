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Явка на выборах в Госдуму по России превысила 45%

Ювелина Бернст
22 минуты назад

Явка на выборах в Госдуму по России достигла 45,15%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова РИА «Новости».

Явка на выборах в Госдуму по России превысила 45%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На 18.00 45,15%... - по России на выборах депутатов Государственной думы», - сказала она.

Активно проходит дистанционное электронное голосование, которое в 2021 году доступно избирателям в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. В Москве онлайн-явка уже побила рекорд, превысив 93%.

Памфилова предложила установить в октябре каникулярную неделю для выборов

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Итоги голосования на выборах в Госдуму начнут оглашать не ранее 21:00 мск, когда голосование завершится во всей стране.

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