Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Государственную думу. Он опустил бюллетень в российском посольстве в Париже, сообщает ТАСС.

Перед голосованием Депардье внимательно изучил информационный стенд с портретами кандидатов.

«Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным», - заявил актер журналистам.

Он признался, что редко голосовал во время французских выборов, но теперь всегда участвует в российском голосовании.

«Я считаю, что в России демократия», - сказал Депардье.

Актер также сообщил, что часто бывает в России, и намерен вновь приехать в марте.

Во Франции голосование проходит в посольстве РФ в Париже, генконсульствах в Страсбурге и Марселе, канцелярии генконсульства в городе Вильфранш-сюр-Мер. Также работает участок в почетном консульстве в соседнем княжестве Монако.