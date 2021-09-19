Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Государственную думу. Он опустил бюллетень в российском посольстве в Париже, сообщает ТАСС.
Перед голосованием Депардье внимательно изучил информационный стенд с портретами кандидатов.
«Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным», - заявил актер журналистам.
Он признался, что редко голосовал во время французских выборов, но теперь всегда участвует в российском голосовании.
«Я считаю, что в России демократия», - сказал Депардье.
Актер также сообщил, что часто бывает в России, и намерен вновь приехать в марте.
Во Франции голосование проходит в посольстве РФ в Париже, генконсульствах в Страсбурге и Марселе, канцелярии генконсульства в городе Вильфранш-сюр-Мер. Также работает участок в почетном консульстве в соседнем княжестве Монако.
В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. Депардье официально зарегистрирован в Саранске, в квартире своего друга. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров вручил ему ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. Актер также получил звание почетного гражданина республики. Однако большую часть времени Депардье живет в Бельгии.