Явка на выборах в России превысила 40%

Явка на проходящих в России выборах депутатов Госдумы превысила 40%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.
"Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Ход голосования: 40,49%", - сообщили в комиссии.
Выборы в Госдуму восьмого созыва в 2021 году проходят с 17 по 19 сентября.
Во всех регионах Дальнего Востока и в Иркутской области голосование уже завершилось – последними в ДФО закрылись избирательные участки в Бурятии.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Избиратели голосуют по общефедеральным партийным спискам (225 мест) и за кандидатов в одномандатных округах (еще 225 кресел).
В семи регионах, в том числе в Москве, в этом году наряду с очным проводится онлайн-голосование. Мэр столицы Сергей Собянин накануне отметил, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму проводится впервые, и в Москве такой подход показал себя технологически устойчивым и надежным.