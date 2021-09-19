Явка на выборах в России превысила 40%

Явка на проходящих в России выборах депутатов Госдумы превысила 40%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

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"Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Ход голосования: 40,49%", - сообщили в комиссии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва в 2021 году проходят с 17 по 19 сентября.

Во всех регионах Дальнего Востока и в Иркутской области голосование уже завершилось – последними в ДФО закрылись избирательные участки в Бурятии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Избиратели голосуют по общефедеральным партийным спискам (225 мест) и за кандидатов в одномандатных округах (еще 225 кресел).