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Явка на выборах в России превысила 40%

Ювелина Бернст
1 час назад

Явка на проходящих в России выборах депутатов Госдумы превысила 40%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

Явка на выборах в России превысила 40%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Ход голосования: 40,49%", - сообщили в комиссии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва в 2021 году проходят с 17 по 19 сентября.

Во всех регионах Дальнего Востока и в Иркутской области голосование уже завершилось – последними в ДФО закрылись избирательные участки в Бурятии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Избиратели голосуют по общефедеральным партийным спискам (225 мест) и за кандидатов в одномандатных округах (еще 225 кресел).

В семи регионах, в том числе в Москве, в этом году наряду с очным проводится онлайн-голосование. Мэр столицы Сергей Собянин накануне отметил, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму проводится впервые, и в Москве такой подход показал себя технологически устойчивым и надежным.

Политика,Сергей Собянин,Центризбирком России,Госдума,РИА Новости,
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