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Политолог предрек обратный эффект от информационной кампании Запада

Вероника Полынина
1 час назад

Попытка западных стран дискредитировать выборы в Госдуму будет иметь обратный эффект и привлечет еще больше граждан на избирательные участки. Такое мнение высказал изданию «Ура.ру» политолог Марат Баширов.

Политолог предрек обратный эффект от информационной кампании Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политолога, на Западе осознают роль и полномочия нижней палаты парламента, поэтому и пытаются дискредитировать выборы в России.

«Но мне кажется, все это сыграло очень дурную шутку с нашими западными коллегами, потому что в конечном итоге это, возможно, увеличит явку. В России не любят, когда нас в чем-то обвиняют, тем более голословно, и когда это делают западники, у которых своих проблем вагон», - считает Баширов.

Как отметил политолог, реакция любого нормального человека – защищать свои убеждения.

«Если говорят, что выборы незаконны, то человек идет и голосует для того, чтобы показать, что большое количество людей принимают участие в выборах», - объяснил он.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что попытки Европарламента дискредитировать выборы в РФ воспринимаются избирателями как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно. Речь идет о последней резолюции Европейского парламента по России, которая в частности, содержит призыв к институтам ЕС не признавать итоги выборов в Госдуму.

Политика,Марат Баширов,Владимир Чижов,Европарламент,Госдума,ЕС,
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