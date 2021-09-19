Политолог предрек обратный эффект от информационной кампании Запада

Попытка западных стран дискредитировать выборы в Госдуму будет иметь обратный эффект и привлечет еще больше граждан на избирательные участки. Такое мнение высказал изданию «Ура.ру» политолог Марат Баширов.
По словам политолога, на Западе осознают роль и полномочия нижней палаты парламента, поэтому и пытаются дискредитировать выборы в России.
«Но мне кажется, все это сыграло очень дурную шутку с нашими западными коллегами, потому что в конечном итоге это, возможно, увеличит явку. В России не любят, когда нас в чем-то обвиняют, тем более голословно, и когда это делают западники, у которых своих проблем вагон», - считает Баширов.
Как отметил политолог, реакция любого нормального человека – защищать свои убеждения.
«Если говорят, что выборы незаконны, то человек идет и голосует для того, чтобы показать, что большое количество людей принимают участие в выборах», - объяснил он.
Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что попытки Европарламента дискредитировать выборы в РФ воспринимаются избирателями как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно. Речь идет о последней резолюции Европейского парламента по России, которая в частности, содержит призыв к институтам ЕС не признавать итоги выборов в Госдуму.