Политолог предрек обратный эффект от информационной кампании Запада

«Но мне кажется, все это сыграло очень дурную шутку с нашими западными коллегами, потому что в конечном итоге это, возможно, увеличит явку. В России не любят, когда нас в чем-то обвиняют, тем более голословно, и когда это делают западники, у которых своих проблем вагон», - считает Баширов.