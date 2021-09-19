Памфилова нашла мешающую выборам «пятую колонну»

«Я понимаю, что у вас пятая колонна есть — в плохом самом смысле — комиссий, которые, наоборот, не заинтересованы, чтобы это все (нарушения) выявлялось. Но я надеюсь, что большинство членов комиссий настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем и таких ситуаций не происходило», - отреагировала Памфилова, ее слова приводит ТАСС.