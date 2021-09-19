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Памфилова нашла мешающую выборам «пятую колонну»

Вероника Полынина
19 минут назад

В избирательных комиссиях Санкт-Петербурга действует «пятая колонна», которая препятствует выявлению нарушений на выборах. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя инцидент на избирательном участке 1459 с кандидатом в Заксобрание города от «Яблока» Никитой Сорокиным.

Памфилова нашла мешающую выборам «пятую колонну»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава избирательной комиссии Петербурга Наталья Чечина во время включения рассказала, что Сорокин после закрытия избирательного участка 1459 вечером в субботу отказался покинуть помещение, заявив о пропаже около 300 бюллетеней.

«От директора школы, где находится УИК, поступило заявление в полицию о том, что Сорокин незаконно находится в школе. От него требовали, чтобы он покинул школу, Сорокин на требование полиции не реагировал, в полицию ехать отказывался. Боевые средства к Сорокину не применялись», - сообщила Чечина, ее слова приводит Znak.com.

В отношении Сорокина возбуждено административное производство о неповиновении представителям власти.

При этом глава горизбиркома отметила, что пропажи бюллетеней обнаружено не было.

«Я понимаю, что у вас пятая колонна есть — в плохом самом смысле — комиссий, которые, наоборот, не заинтересованы, чтобы это все (нарушения) выявлялось. Но я надеюсь, что большинство членов комиссий настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем и таких ситуаций не происходило», - отреагировала Памфилова, ее слова приводит ТАСС.

Председатель ЦИК призвала Чечину держать ситуацию под контролем вплоть до освобождения от должности главы территориальной избирательной комиссии.

Политика,Никита Сорокин,Элла Памфилова,Центризбирком России,Партия "Яблоко",ИТАР-ТАСС,
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