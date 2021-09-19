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Памфилову возмутила закрытая шваброй камера на избирательном участке

Вероника Полынина
40 минут назад

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала немедленно уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае, где камеру наблюдения закрывали шваброй и тряпками. Об этом сообщает ТАСС.

Памфилову возмутила закрытая шваброй камера на избирательном участке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Немедленно надо, немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить. Отменить здесь все [итоги выборов 17 и 18 сентября], что можно отменить», - заявила Памфилова после включения члена ЦИК Александра Курдюмова из Ставропольского края.

Курдюмов продемонстрировал запись с УИК 1085 в Пятигорске, на которой ночью в помещении, где расположены сейфы с бюллетенями, находились люди. Они закрыли направленную на сейфы с бюллетенями камеру шваброй и тряпками. Памфилова назвала ситуацию верхом цинизма, наглости и полной уверенности в безнаказанности.

«Вот если организатор этого, я не знаю, не сядет в тюрьму, я не знаю, что еще надо делать», - возмутилась глава комиссии.

Ранее своих должностей лишились председатели участковых комиссий в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях. Там обнаружились факты вбросов избирательных бюллетеней.

Политика,Александр Курдюмов,Элла Памфилова,Центризбирком России,МВД,
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