Памфилову возмутила закрытая шваброй камера на избирательном участке

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала немедленно уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае, где камеру наблюдения закрывали шваброй и тряпками. Об этом сообщает ТАСС.
«Немедленно надо, немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить. Отменить здесь все [итоги выборов 17 и 18 сентября], что можно отменить», - заявила Памфилова после включения члена ЦИК Александра Курдюмова из Ставропольского края.
Курдюмов продемонстрировал запись с УИК 1085 в Пятигорске, на которой ночью в помещении, где расположены сейфы с бюллетенями, находились люди. Они закрыли направленную на сейфы с бюллетенями камеру шваброй и тряпками. Памфилова назвала ситуацию верхом цинизма, наглости и полной уверенности в безнаказанности.
«Вот если организатор этого, я не знаю, не сядет в тюрьму, я не знаю, что еще надо делать», - возмутилась глава комиссии.
Ранее своих должностей лишились председатели участковых комиссий в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях. Там обнаружились факты вбросов избирательных бюллетеней.