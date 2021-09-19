Памфилову возмутила закрытая шваброй камера на избирательном участке

«Немедленно надо, немедленно принимать решение - уволить председателя, передать дела в правоохранительные органы, и мы будем тщательно за этим следить. Отменить здесь все [итоги выборов 17 и 18 сентября], что можно отменить», - заявила Памфилова после включения члена ЦИК Александра Курдюмова из Ставропольского края.