В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ЦИК отчитался о нарушениях на выборах

Елена Прошина
1 час назад

Центризбирком подтвердил восемь случаев вброса избирательных бюллетеней в шести регионах России. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

ЦИК отчитался о нарушениях на выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вбросы бюллетеней были зафиксированы в республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Председатели участковых комиссий в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях, где обнаружились факты вброса, были освобождены от своих должностей.

«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней по ряду причин», - добавила Памфилова.

Случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков зафиксированы в 14 субъектах РФ: Адыгее, Башкортостане, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве.

Глава ЦИК также потребовала уволить председателя комиссии в Ставропольском крае, где камеру наблюдения закрывали тряпками.

Выборы в России проходят в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Избирательные участки закроются в воскресенье в 20.00 по местному времени.

Политика,Центризбирком России,
5
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители