ЦИК отчитался о нарушениях на выборах

Центризбирком подтвердил восемь случаев вброса избирательных бюллетеней в шести регионах России. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, передает «Интерфакс».
Вбросы бюллетеней были зафиксированы в республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Председатели участковых комиссий в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях, где обнаружились факты вброса, были освобождены от своих должностей.
«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней по ряду причин», - добавила Памфилова.
Случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков зафиксированы в 14 субъектах РФ: Адыгее, Башкортостане, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве.
Глава ЦИК также потребовала уволить председателя комиссии в Ставропольском крае, где камеру наблюдения закрывали тряпками.
Выборы в России проходят в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Избирательные участки закроются в воскресенье в 20.00 по местному времени.