ЦИК отчитался о нарушениях на выборах

Центризбирком подтвердил восемь случаев вброса избирательных бюллетеней в шести регионах России. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вбросы бюллетеней были зафиксированы в республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Председатели участковых комиссий в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях, где обнаружились факты вброса, были освобождены от своих должностей.

«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней по ряду причин», - добавила Памфилова.

Случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков зафиксированы в 14 субъектах РФ: Адыгее, Башкортостане, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве.

Глава ЦИК также потребовала уволить председателя комиссии в Ставропольском крае, где камеру наблюдения закрывали тряпками.