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Чечня лидирует по явке на выборах в Госдуму

Вероника Полынина
16 минут назад

Чеченская республика лидирует по явке на выборы в Государственную думу. Согласно данным регионального избиркома, по итогам двух дней в Чечне проголосовали 73,49% избирателей.

Чечня лидирует по явке на выборах в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Далее, согласно подсчетам местных избирательных комиссий, следуют Кабардино-Балкария с 66,7% проголосовавших, Карачаево-Черкесия с 63,65%, Северная Осетия с 61,05% и Тыва, где проголосовали 60,95% от общего числа зарегистрированных избирателей.

По данным Мосгоризбиркома, явка в Москве на выборах в Госдуму с учетом онлайн-голосования на 20:00 мск 18 сентября превысила 34,4%. Наибольшая явка у Люберец в округе 199 - 38,61%.

Всего, как сообщили в ЦИК, в России по итогам двух дней проголосовали 31,51% избирателей.

Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Выборы в России проходят в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Избирательные участки закроются в воскресенье в 20.00 по местному времени.

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